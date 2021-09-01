Уфа, 1 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Увеличить финансирование питания школьников начальных классов и детей льготных категорий намерены в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

K-obr.spb.ru Школьная столовая

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С 1 сентября в республике планируется увеличить размер финансирования за счет регионального бюджета на организацию школьного питания для школьников с первый по четвёртый класс, а также детей льготных категорий.

Соответствующее решение было принято 31 августа на совещании в правительстве региона.

«По поручению президента Российской Федерации было принято решение об организации бесплатного питания детей с первого по четвёртый класс. Республика не осталась в стороне, получила федеральную субсидию. В том числе, было республиканское софинансирование. Сегодня было принято решение о пересмотре стоимости питания в целях приведения школьных рационов в соответствие с санитарным законодательством», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Отмечается, что стоимость школьного питания для родителей увеличиваться не будет.

«Объем дополнительно направленных средств из бюджета республики в этом году составит более 13 млн рублей, в предстоящем — более 35 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.