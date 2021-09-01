Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

В матче первого круга Хачанов проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

Хачанов 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, две ошибки на подаче и 5 из 14 брейков.

Во втором круге Харрис сыграет с американским теннисистом Эрнесто Эскобедо.