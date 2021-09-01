Ульяновск, 1 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 1 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение об этом распространило управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

ИА REGNUM Шквалистый ветер

В ведомстве сообщают, что 1 сентября во второй половине дня и вечером местами при грозе ожидается шквалистый ветер с порывами 15−20 метров в секунду.

В связи с непогодной объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна. Напомним, это второй уровень в погодной шкале, состоящей из четырёх градаций.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.