Чита, 1 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края выделило средства на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации по регулированию русла реки Кия. Об этом со ссылкой на слова руководителя регионального минфина Веры Антроповой, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

«3,6 миллиона рублей направлено на разработку ПСД по регулированию русла реки Кия в районе города Шилки. Это средства федеральной субвенции в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», — уточнила глава минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Забайкальского края на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования мероприятий, реализуемых в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». На эти цели выделено 68 миллионов рублей, что на 13 миллионов рублей больше, чем в 2020 году.

В марте 2021 года отмечалось, что помимо проведения основных работ по расчистке русел рек, средства планируется потратить на разработку проектно-сметной документации по регулированию русла реки Кия в районе города Шилки.

Читайте также: Увеличено финансирование на расчистку русел рек в Забайкалье