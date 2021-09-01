Лондон, 1 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Повышенное потоотделение во время сна является одним из признаков рака крови, выяснили исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK, передает Express.

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Так, выяснили исследователи, если постоянная сильная ночная потливость вынуждает человека сменить одежду, то это является первым признаком того, что следует обратиться за медпомощью.

Специалиста опросили порядка двух тысяч пациентов с лейкемией. Из них 31% сообщили, что для них ночная потливость был одним из симптомов, который был выявлен перед постановкой диагноза.

Повышенное потоотделение при онкологическом заболевании является попыткой организма бороться с болезнью, отмечают исследователи.

Как передавало ИА REGNUM, по словам ассистента кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирурга Рустема Топузова, тошнота, рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода или нарушение прохождения еды являются признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях.

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