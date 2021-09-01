Москва, 1 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Утренняя сессия на Мосбирже 31 августа открылась ростом по рублю на фоне повышенного аппетита к риску на азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

rotkevichkonstantin Рубли

Продажи доллара возобновились с новой силой. Индекс доллара снижался до 92,39 пункта. Видимо, проанализировав выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, инвесторы пришли к выводу, что ЦБ не будет спешить с ужесточением политики. Да и статистика в Штатах начала выходить не очень.

Индекс потребительского доверия в США в августе упал до 113,8 пункта с 125,1 в июле (пересмотрен с 129,1) против прогноза 124.

По итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,38%, до 73,21 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 86,45 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 100,72 руб.

Для американского ЦБ важным станет отчет о рынке труда за август, который выйдет 3 сентября. До этого дня еще будут важные данные: индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США, а также отчёт с данными по рабочим местам в частном секторе.

Сегодня, 1 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,09 (+0,64%). Пара доллар/рубль закрепилась ниже 73,30 руб. Покупателям сейчас открылась дорога к уровню до 72,10 руб.

На рынке нефти ситуация остается относительно стабильной. Падение курса доллара может ускориться ниже отметки 73,10 руб.

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