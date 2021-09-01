Мадрид, 1 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды. Об этом 1 сентября сообщает Reuters.

Антон Зайцев Антуан Гризманн

Отмечается, что аренда 30-летнего французского форварда может быть в любой момент продлена на один сезон. При этом в соглашении прописано обязательство выкупа футболиста за €40 млн.

Напомним, в 2019 году Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону» за €120 млн. В составе «Атлетико» он выступал с 2014 года.