Москва, 1 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Причины катастрофы экспериментального военно-транспортного самолета Ил-112В, произошедшей 17 августа в подмосковной Кубинке, установили эксперты. Об этом 1 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов Минпромторга России и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Vaso.ru Самолет Ил-112В

По данным экспертов, катастрофа началась с потери газодинамической устойчивости правого двигателя, после чего произошел его помпаж, который сопровождался хлопками и выбросами пламени.

Последнее, в свое очередь, как предполагается, привело к частичному разрушению турбины, и ее обломки могли перебить находящиеся рядом топливопроводы.

При этом указывается, что для установления точной причины возгорания двигателя самолет эксперты должны получить результаты уже назначенных экспертиз, однако точно известно, что спустя несколько минут после взлета экспериментального воздушного судна в его внутренних полостях гондолы и правого крыла произошел мощный «керосиновый» пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа экспериментальный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Кубинки в Московской области.