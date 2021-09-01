Бабушкин, Бурятия, 1 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии признал четырёх жителей Кабанского района виновными в убийстве молодого человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, осужденным от 18 до 23 лет.

Байкал зимой

По данным следствия, ночью 28 марта компания распивала спиртные напитки в квартире одного из них в городе Бабушкин. В ходе гулянки они вспомнили про местного жителя, к которому, как отмечается, они испытывали неприязнь. Решив разобраться с ним, они привели 23-летнего потерпевшего в квартиру и начали избивать его.

«Потерпевший, пытаясь спастись, пообещал пьяной компании деньги. Его повели домой, где находились наличные. По пути на улице молодой человек вырвался и стал убегать. Но злоумышленники догнали его и вернули в свою квартиру, где продолжили избивать, нанесли потерпевшему удары обухом топора и палками, после чего задушили веревкой», — отметили в ведомстве.

На следующий вечер соучастники завернули тело убитого в ковёр, вывезли на лёд Байкала и скинули в прорубь. Позже один из осужденных укажет место, где водолазы найдут тело.

В результате двое обвиняемых, которым на момент убийства не исполнилось 18 лет, приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Двое остальных получили 11 и 12 лет колонии строгого режима.