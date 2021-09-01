Москва, 1 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Министерством природных ресурсов и экологии РФ приняты два важных решения для Камчатки — добыча золото не будет вестись на территории туристического кластера «Три вулкана» и в нерестовых речках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Золотодобытчики, которые уже получили лицензии на территории «Трёх вулканов» добровольно сдадут их в пользу государства.

«В этом году нам пришлось принять ряд неординарных решений, которые не урегулированы законодательством. В частности, по Камчатке. Там реализуется проект Кроноцкого заповедника, идет рыба на нерест. Но все знают о том, что на протяжении многих лет регионом выдавались лицензии на добычу золота в реках. Мы приняли решение, с губернатором посоветовались и наложили мораторий на такую добычу до изменения законодательства», — пояснил министр Александр Козлов.

В защитную зону попали русла и террасы долин водотоков в бассейнах рек Озерная, Кошегочек, Опала, Большая, Утка, Кихчик (Усть-Большерецкий район); Пымта, Коль, Брюмка, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Облуковина, Ича (Соболевскай район); Сопочная, Хайрюзова, Тигиль, Палана (Тигильский район); Авача, Паратунка, бухта Авачинская губа, Жупанова (Елизовский район); Камчатка, Озерная (Усть-Камчатский район); Ука-Начика, Хайлюля, Ивашка, Дранка, Макаровка, Карага, Оссора, Тымлат, Кичига-Белая, Валоваям (Карагинский район); Вывенка, Пахача, Апука (Олютоорский район).

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность ООО «Терекон», которая добывает золото на реке Курумкан, приостановлена по решению суда. Надзорные органы выявили, что золотодобытчик нарушает водоохранное законодательство.