Ульяновск, 1 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки, 31 августа, в регионе официально подтверждено 278 случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, что сутками ранее выявлено 280 носителей коронавируса, до этого — 282. Количество вновь выявляемых случаев заражения снижается последнюю неделю.

В ведомстве также сообщают, что всего в Ульяновской области сделано 1 134 407 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, выездные бригады врачей продолжают посещать предприятия и учреждения Ульяновской области, при этом там проводится не только вакцинации от COVID-19, но и забор крови. Так, 2 сентября выездная бригада ульяновской станции переливания крови посетит отделение банка.