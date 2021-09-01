Москва, 1 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В среднем автовладельцы расходуют на личный автомобиль в первый год владения около 300 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павла Червякова.

Farhath Shaffie Автомобиль

По словам Червякова, данная сумма расходуется на транспортный налог, топливо, установку дополнительного оборудования, покрышки и страховку.

В последующие года расходы на машину сокращаются, поскольку каждый сезон покупать зимние шины не нужно. При этом за счет прочих расходов в среднем на машину уходит 200−250 тыс. рублей в год. Это в расчете, что средний пробег в год составляет около 20−25 тыс. км.

«Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы», — добавил Червяков.

Ранее эксперт рассказал, что автомобили массового сегмента В или С класса в первый год эксплуатации становятся дешевле в среднем на 10%, через три года — на 40%.

Читайте также: Экспорт автомобилей из Китая достиг рекордного показателя