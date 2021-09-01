Новокуйбышевск, Самарская область, 1 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве мужчины и поджоге дома в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В доме Виктора Канашева горит очаг

По версии следствия, в августе прошлого обвиняемый житель села Рождествено 1987 года рождения распивал спиртные напитки со своими знакомыми, в какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что фигурант уголовного дела дождался, когда знакомые уснут, и поджог крыльцо дома.

Отмечается, что в результате хозяин жилища получил не совместимые с жизнью травмы, женщина успела выбежать из горящего дома. Огонь уничтожил и соседний дом, собственнику был причинен ущерб на общую сумму более 536 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, поджога и покушения на убийство. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области вынесен приговор по делу об убийстве из ревности.