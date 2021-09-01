Хабаровск, 1 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Хабаровске 1 сентября состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы строительства нового терминала международных авиалиний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

RainerPrang В аэропорту

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По проекту новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта. Попасть из одного здания в другое можно будет через соединительный крытый переход.

«Аэропорт — часть территории опережающего развития «Хабаровск». С появлением терминала будет более эффективно развиваться авиасообщение края с зарубежными странами. Инвесторы оценивают этот проект примерно в пять миллиардов рублей. Мы привлекаем средства ведущих институтов развития страны — ВЭБ. РФ и ВЭБ. ДВ», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В новом аэровокзале будет два телетрапа, семь лифтов, шесть эскалаторов, 11 стоек регистрации, а также современный пункт пропуска государственной границы РФ. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами до 1 млн пассажиров ежегодно.

Ввести новый пассажирский терминал аэропорта Хабаровск в эксплуатацию планируется в конце второго квартала 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Дагестана 17 августа открыли новый международный терминал в аэропорту Махачкалы, который носит имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Его строительство велось пять лет, а стоимость составила 1,6 млрд рублей.