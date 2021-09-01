Биробиджан, 1 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Еврейской АО сохраняется подтопление на территории 16 населённых пунктов, два села освободились от воды за сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-центре МЧС региона. Неблагоприятная паводковая ситуация затронула пять районов Еврейской автономии.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок в Рубцовске

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Количество залитых водой домов со вчерашнего дня не изменилось, их 93. Число подтопленных придомовых территорий выросло на 8 до 499. Вода ушла со 111 дачных участков, продолжают оставаться затопленными 2139. Не освободились от подтопления также 32 отрезка дорог, автомобильный мост и 12,8 тыс. га сельскохозяйственной земли.

«Продолжается откачка грунтовых вод мотопомпами, стационарными насосными станциями и автоцистерной МЧС России в Смидовичском и Ленинском районах. Спасатели продолжают проводить берегоукрепление, перевозить людей через подтопленные участки местности. В подтопленные населенные пункты сотрудники МЧС России доставляют продукты питания, медикаменты и воду, оказывают всестороннюю помощь жителям», — прокомментировал ситуацию начальник главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии специалисты обследовали 454 жилых строения, которые были подтоплены водой. По 292 из них подготовлены документы о выплате компенсаций.