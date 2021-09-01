Астана, 1 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера ввели в Байзакском районе Джамбульсой области Казахстана, где на складах воинской части произошел пожар и прогремели взрывы. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Документ размещен на портале нормативно-правовых актов республики. Ликвидацией последствий ЧС будет руководить заместитель главы области Талгат Мамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны республики Нурлана Ермекбаева, который подал прошение после пожара и взрывов 26 августа на военных складах в Джамбульсой области.