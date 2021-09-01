Оренбург, 1 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга у пассажира, намеревающегося уехать в Турцию, обнаружили крупную сумму денег. При этом мужчина не отчитался о перевозе валюты, превышающей лимит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

401(K) 2012 Доллары

Попытка незаконного вывоза валюты за границу выявлена проведении таможенного контроля у гражданина России. В ручной клади обнаружено 17 тыс. долларов США и 53 400 рублей.

«Гражданин перемещал денежные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза без указания сведений о перемещаемых наличных денежных средствах в пассажирской таможенной декларации», — отметили таможенники. По данному факту проводится проверка в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Напомним, таможенному декларированию в письменной форме подлежат наличные денежные средства, если их сумма при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу в пассажирской таможенной декларации. Кроме того пассажиру необходимо указать сведения об источнике происхождения наличных денег.