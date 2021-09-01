Забайкалье готовится к ревакцинации от COVID-19
Чита, 1 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Забайкалье готово приступить к ревакцинации от коронавируса с 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По оценке председателя регионального штаба по вакцинации Андрея Гурулева, повторная вакцинация будет доступна для жителей региона, прошедших первую более полугода назад.
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"Но те, кто ставит или планирует ставить прививку от гриппа, обратите внимание, что между уколами от COVID и гриппа должно пройти не менее одного месяца»,— подчеркнул чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, завершили вакцинацию 284 145 человек (получили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной) — +3279 за сутки.
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