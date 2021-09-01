Ульяновск, 1 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области перед началом нового учебного года проверили 422 школьных автобусных маршрута. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

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Обследование маршрутов, по которым курсируют школьные автобусы, проводилось межведомственной комиссией с участием ГИБДД. Оценивалось состояние дорог, по итогам оценки на ряде участков был сделан ямочный ремонт, дополнительно установлены дорожные знаки, вырублены кустарники.

Ещё одно направление работы — состояние пешеходных переходов возле образовательных учреждений. В региональном министерстве транспорта отмечают, что из 216 таких переходов полностью соответствуют стандартам 98. На 118 пешеходных переходах идут работы по частичному обустройству недостающими элементами.

По данным властей, в Ульяновской области разработано 398 маршрутов школьных автобусов, которые проходят по федеральным и местным трассам. Также школьников будут возить по 24 внутригородским маршрутам, из них 21 действует в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 412 школах будут учиться почти 124 тыс. учеников, в том числе 14 тыс. первоклассников. Ранее врио губернатора региона Алексей Русских призвал дать возможность родителям учащихся начальных классов присутствовать на торжественных линейках.