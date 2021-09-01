Барнаул, 1 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Власти Алтайского края по случаю Дня знаний, отмечаемого сегодня, 1 сентября, в своем телеграм-канале опубликовали сообщение о том, что во всех школах региона торжественные линейки проходят с соблюдением масочного режима и прочих мер профилактики коронавирусной инфекции. Однако тут же опубликованы фотографии, свидетельствующие об обратном, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о торжественной линейке в Налобихинской школе имени Алексея Скурлатова, где сегодня побывал губернатор региона Виктор Томенко. Среди участников данного мероприятия масок, надетых по всем правилам, не было почти ни у кого, включая самого главу Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школы Алтайского края пойдут почти 280 тысяч детей. Подавляющее большинство учеников (85%) будут заниматься в первую смену. С учетом эпидобстановки, торжественные линейки организуют для учеников 1, 9 и 11 классов. Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники.

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