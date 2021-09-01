Горно-Алтайск, 1 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске назвали дату празднования Дня города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, праздничные мероприятия пройдут с 10 по 12 сентября.

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Часть из них проведут в онлайн-режиме. В частности, будут организованы конкурс видеороликов Reels среди молодежи «Мой Горно-Алтайск» и конкурс проектов среди архитекторов «Горно-Алтайск моими глазами». Спортсмены смогут поучаствовать в онлайн-забеге и онлайн-восхождению на гору Тугая.

«Любителей спорта ждут соревнования по футболу, городошному спорту, стрельбе из лука, ориентированию, выездке и конкуру на лошадях и пони, кросс-фиту среди молодежи и волейболу среди ветеранов», — отметили в мэрии.

Кроме того, на городском пруду пройдут соревнования по рыбной ловле и плаванию в открытом водоеме. В завершении 12 сентября горожан ожидает фестиваль воздушных змеев, турнир по пляжному волейболу и фестиваль уличного кино.