Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Внедорожник Mercedes-Benz перевернулся в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что ДТП произошло на улице Вулканной в ночь на 1 сентября. По предварительным данным, в салоне автомобиля находились четыре человека. Из них двое погибли, еще двое получили различные травмы. Спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшим, а также отключили аккумулятор у внедорожника для предотвращения возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа два легковых автомобиля столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадали пять человек. Отмечалось, что среди пострадавших трое — дети.