Москва, 1 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 1 сентября посетит военный объект вооружённых сил Финляндии. Об этом со ссылкой на заявление начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Airwolfhound Самолёт ВВС Финляндии

По информации военного ведомства, посещение объекта будет проводиться 1 сентября и продлится один день.

пресс-служба Минобороны РФ «Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники».

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военный объект «в месте его обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифинга получат от финского командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений «по оценке» является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Напомним, что Финляндия, несмотря на формальное неучастие в НАТО, регулярно принимает участие в совместных со странами НАТО и США учениях, таких как «Арктический вызов» (Arctic Challenge) и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы посетили два военных объекта стран НАТО — в Литве и на Кипре.