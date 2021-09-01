Абакан, 1 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Правительство и Верховный совет Хакасии поздравили жителей региона с Днём знаний и началом нового учебного года.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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«Этот праздник дорог каждому из нас, он наполнен счастливыми воспоминаниями о школьных годах, студенческой поре», — говорится в опубликованном на официальном сайте региона поздравлении от имени главы Хакасии Валентина Коновалова и первого заместителя председателя Верховного совета республики Юрия Шпигальских.

Школьникам и студентам первые лица региона пожелали быть «целеустремленными, решительными и любознательными».

«Особую благодарность выражаем учителям, преподавательскому составу и руководству учебных заведений республики», — подытожили Коновалов и Шпигальских.

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