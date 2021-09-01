Салехард, 1 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа, а также их родителей приглашают принять участие в акции #ЯмалИдетВШколу. Запущен специальный сайт акции и созданы группы и аккаунты в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Schoolyamal.ru Логотип акции «Ямал идёт в школу»

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Для участия в акции нужно 1 сентября сделать необычную фотографию в школьной обстановке с одноклассниками, педагогами или родителями, и сопроводить фото хэштэгами #ЯмалИдетВШколу #ДеньЗнанийЯмал2021 и #школаЯмала, опубликовать в соцсетях. Лучшие фотографии попадут в интерактивную ленту на сайте акции.

Участие в акции дарит возможность получить уникальную открытку-мотиватор на отличный учебный год от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.