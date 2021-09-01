Оренбург, 1 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2022 году увеличат финансирование на обращение с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба областного правительства.

Rostoblvet.ru Собака

Повышенный норматив затрат одобрен на заседании правительства региона 31 августа. В 2021 году расходы на отлов, содержание и стерилизацию одной бродячей собаки составляют 7,8 тыс. рублей. С 2022 года размер этих затрат вырастет до 12,5 тыс. рублей.

«Проблема для региона актуальная. Выросли цены на корм, ветеринарные препараты, соответственно, и мы увеличиваем финансирование. «Рассчитываю, что изменение норматива в следующем году даст свой результат», — сказал губернатор Денис Паслер.

Добавим, изначально в 2021 году на отлов безнадзорных животных муниципалитетам выделяли 15,5 млн рублей. В середине года дополнительно направили 7,7 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге уставшие от стай бродячих собак горожане неоднократно решались на самосуд. Факты массового отравления животных вызывали большой резонанс и эмоциональные споры в соцсетях о жестокости.