Владивосток, 1 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Накануне приезда во Владивосток президента РФ Владимира Путина в центре столицы Дальнего Востока в нескольких местах на автодорогах образовались огромные провалы.

Editor5807 Ямы на дороге

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Внушительная яма появилась 31 августа на Алеутской в районе дома №51 и провал с трещинами на пешеходном переходе в сторону Семёновской. Утром, 1 сентября все ямы уже были заасфальтированы. Фото «до» и «после» местные жители с комментариями выложили в соцсетях.

Подписчики радуются, и одновременно удивляются, такой быстрой реакции дорожных служб. Просят, чтобы маршрут следования президента был не только по центру Владивостока, но и по другим районам города — «быть может и на задворках появится асфальт или хотя бы ямы заделают».

Внимательные горожане также отметили «большую» подготовку местных властей к приезду главы государства. Так, разрушающееся здание на улице Адмирала Фокина, 12 прикрыли фальшпанелями, завесили и бывшее здание банка на Светланской. А фальшфасад недостроя на Пограничной украсили нарисованными окнами.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь «Океан» 1 сентября поедет Владимир Путин.