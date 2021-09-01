Ульяновск, 1 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области складывает полномочия руководитель управления МЧС Игорь Кисилев. Он уходит на пенсию по выслуге лет, сообщает региональное ведомство.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

55-летний Игорь Кисилев возглавляет главное управление МЧС по Ульяновской области более 15 лет, с 2005 года. До этого они три года руководил спасательным ведомством в Димитровграде.

В релизе сообщается, что Кисилев освобождён от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина. Причиной называется «достижение предельного возраста на занимаемой должности и выход на пенсию по выслуге лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области сложил полномочия главы регионального правительства Александр Смекалин, который проработал на посту 4,5 года.