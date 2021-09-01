Кызыл, 1 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Кроме Дня знаний 1 сентября в Туве отмечают также День тувинских добровольцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войне. В связи с этим в школах пройдут уроки мужества, посвящённые памяти добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943

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Как отмечается, целью уроков является историческое, культурно-нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся, сохранение памяти воинской славе добровольцев.

«Участниками единых Уроков мужества будут первоклассники, которые впервые переступят порог школы, выпускники текущего учебного года, юнармейцы и педагоги образовательных организаций», — отметили в ведомстве.