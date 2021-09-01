Оренбург, 1 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Ее размер составит 10 397 рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

По сравнению с 2021 годом показатель прожиточного минимума увеличится на 4,5%. Оренбургские чиновники акцентировали внимание на том, что среди всех регионов Приволжского федерального округа это самое большое увеличение.

Стоит отметить, в 2021 году изменилась методика расчёта величины прожиточного минимума. Раньше величина зависела от состава потребительской корзины, теперь — от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год, величины в целом по Российской Федерации и коэффициента региональной дифференциации.

Напомним, на 2021 год величина прожиточного минимума была установлена в размере 9938 рублей.