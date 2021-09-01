Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Новый пакет военной помощи Украине на сумму $60 млн выделят США Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 31 августа в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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Он напомнил, что соответствующий документ ранее согласовал глава Белого дома Джо Байден. По словам Остина, помощь должна быть направлена в числе прочего на поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Ллойд Остин и украинский министр обороны Андрей Таран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между США и Украиной.

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