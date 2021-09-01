Тегеран, 1 сентября 2021, 07:43 — REGNUM 31 августа представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, призвал к соблюдению права на справедливый доступ в космическое пространство. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Казем Гарибабади выступил с замечаниями на 64-й сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС). Иранский представитель изложил следующие моменты, касающиеся мер государств в этой области:
- равный доступ к космосу для всех государств, без дискриминации и независимо от их уровня научно-технического, а также экономического развития;
- рациональное и равное использование космического пространства на благо всех людей в мире;
- не захватывать космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, с претензиями на суверенитет, использование, оккупацию или под каким-либо иным предлогом;
- ответственность правительств за их национальную космическую деятельность, осуществляемую правительственными и неправительственными организациями.
- цивилизованность космического пространства;
- предотвращение установки любых боеприпасов в космосе;
- использование космоса как общего наследия человечества в мирных целях;
- международное сотрудничество в развитии космической деятельности с уделением особого внимания потребностям развивающихся государств.