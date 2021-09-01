Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 31 августа представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, призвал к соблюдению права на справедливый доступ в космическое пространство. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казем Гарибабади выступил с замечаниями на 64-й сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС). Иранский представитель изложил следующие моменты, касающиеся мер государств в этой области: