Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 1 сентября приехал на Камчатку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

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Мантуров посетит судостроительное предприятие «Торсиотест», где осмотрит цех по строительству малых рыболовных сейнеров. Также он побывает на заводе «Тымлатский рыбокомбинат», на котором производят из дикого камчатского лосося добавку Омега-3 Salmonica.

Глава Минпромторга РФ встретится на Камчатке с представителями бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 сентября ждут приезда президента РФ Владимира Путина — борт прибывает из Москвы после обеда. Основная цель рабочей поездки главы государства — участие в Восточном экономическом форуме.