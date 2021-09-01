Тегеран, , 07:45 — REGNUM 31 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым призвал к мирному урегулированию споров в Кавказском регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Байрамов поздравил главу МИД Ирана с получением вотума доверия и началом работы на посту министра иностранных дел Ирана. Амирабдоллахиан выразил готовность страны к улучшению всесторонних отношений с Азербайджаном.

«Иран также готов к партнерству в восстановлении освобожденных районов братской страны», — отметил министр иностранных дел Ирана. Тем временем он подчеркнул необходимость уважения международных границ и попросил разрешить споры в Кавказском регионе мирным путем.

Байрамов также в телефонном разговоре подчеркнул необходимость расширения двустороннего сотрудничества и попросил о более активном участии Ирана в восстановлении освобожденных зон страны. Он также представил доклад о последних событиях в Кавказском регионе.