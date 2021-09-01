Чита, 1 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 1 сентября поздравил жителей Забайкальского края с Днём знаний. В его обращении, посвящённом началу учебного года, в частности сказано:

Пресс-служба правительства Забайкалья День знаний в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

«1 сентября — особый праздник для каждого из нас. Старшему поколению он напоминает о годах своей юности, школьникам и студентам дарит долгожданную встречу с друзьями, первоклассникам — открывает двери в мир новых знаний. Дорогие ребята! Старайтесь узнать как можно больше доброго и хорошего!

Образование было и всегда будет важной составляющей в становлении и развитии каждого человека. Для вашего успешного будущего мы ежегодно вкладываем значительные средства в строительство и капитальный ремонт учреждений образования, обновляем и совершенствуем их материально-техническую базу, создаем современную цифровую образовательную среду. Уважаемые учителя, дорогие родители! Будьте мудрыми наставниками для детей.

От вашего терпения и внимания зависят их успехи в учебе и в дальнейшей жизни. Поздравляю всех с праздником! Пусть уроки всегда будут интересными, а перемены веселыми!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 1 сентября с соблюдением карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, прошли школьные линейки.

Читайте также: День знаний: в школах Забайкалья прошли торжественные линейки