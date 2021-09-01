Горно-Алтайск, 1 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет 17-летний подросток по обвинению в покушении на изнасилование горожанки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 9 апреля 2021 года.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Место происшествия. Горно-Алтайск

По данным следствия, обвиняемый в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Напав на одиноко идущую по улице Горно-Алтайска девушку, он оттащил её от дороги, сорвал одежду и попытался изнасиловать.

«Однако крики потерпевшей услышала находившаяся недалеко от места происшествия горожанка, которая поспешила на помощь последней, в связи с чем злоумышленник не довел свой преступный умысел и преступные действия до конца, испугавшись, с места преступления скрылся», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый был вскоре задержан и заключён под стражу. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы с обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

Читайте также: На Алтае осудили мужчину, изнасиловавшего пенсионерку при её муже-инвалиде