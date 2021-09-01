Оренбург, 1 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области педагогам дошкольного образования повысят заработную плату. Решение принято правительством региона 31 августа, сообщает пресс-служба губернатора.

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Дополнительные расходы регионального бюджета на эти цели составят 500 млн рублей. За сентябрь воспитатели детских садов получат уже повышенную зарплату.

Губернатор Денис Паслер отметил, что после повышения средняя ежемесячная зарплата педагогов дошкольного образования достигнет 31 тыс. рублей. По данным мониторинга, проведённого 1 августа, сейчас ее размер составляет 29 тыс. рублей. В Оренбуржье работают 7756 работников дошкольного образования.