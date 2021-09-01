Елизово, Камчатский край, 1 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Пожар произошел в дачном жилом доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 1 сентября в садоводческом некоммерческом товариществе «За урожай». Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, к этому времени огнем была охвачена площадь около 48 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, у дома оказались повреждены деревянные конструкции. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в одном из СНТ в Екатеринбурге произошел крупный пожар, общая площадь которого оценивалась в тысячу квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако восемь домов сгорели.