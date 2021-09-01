Чебоксары, 1 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. На федеральной трассе в Чувашии при ремонте моста через реку Средний Аниш будет проводиться строительный надзор. На это предусмотрено более 3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Заказчиком является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Речь идёт о проведении строительного контроля при капитальном ремонте моста через реку Средний Аниш (км 713+301) на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Чувашии.

Исполнитель должен будет проверять используемые материалы, конструкции, объём и качество строительно-монтажных работ. Предусмотрены и другие виды строительного контроля.

«Участие в проверке полноты и качества проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов», — говорится, в частности, в техническом задании.

Начальная цена контракта составляет 3 013 139 рублей, в том числе в 2021 году предусмотрено 44 105 рублей, в 2022 году — 2 969 034 рублей. Данные средства выделены из федерального бюджета.

Услуги будут оказываться до 30 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на границах Урмарского и Козловского районов Чувашии планируют капитально отремонтировать мост через реку Средний Аниш. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 161,78 млн рублей.