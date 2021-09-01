Якутск, 1 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. На защиту лесов от пожаров необходимо направить дополнительно 8 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает телеканал «Якутия24». Ранее аналогичное предложение обнародовал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Лесной пожар

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«Считаю, что надо увеличить финансирование лесного хозяйства в целом по стране, в том числе финансирование защиты от пожаров, минимум на восемь миллиардов рублей, о которых сказал Александр Козлов», — поддержал инициативу министра экологии Айсен Николаев.

Он отметил, что считает причиной неэффективности борьбы с лесными пожарами недофинансирование работ по предупреждению распространения огня в последние десятилетия.

Предложение выделять на 8 млрд больше средств для предотвращения распространения лесных пожаров направлено в правительство РФ. Его рассмотрит председатель федерального исполнительного органа Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил 24 августа президент страны Владимир Путин.