Чита, 1 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 1 сентября с соблюдением карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, прошли школьные линейки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с Днём знаний учащихся поздравили заместители губернатора края.

Пресс-служба правительства Заьайкалья День знаний в Забайкалье

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«У меня самого дети школьного возраста. Участвуя сегодня в торжественных мероприятиях, я испытываю ностальгию по школьному детству. Есть надежда на наших детей, гордость за них и ощущение доброго будущего», — отметил Андрей Кефер.

Андрей Гурулев в День знаний обратился к кадетам, которые связали свою жизнь с защитой Родины.

«Желаю пятиклашкам, чтобы школа для них стала вторым домом, чтобы она подарила им уют, радость, улыбки и, конечно, основательные знания. Всем будущим выпускникам — уверенно идти к победе, достойно сдать государственные экзамены и продолжить путь в погонах по защите нашей Родины. Учителям желаю, чтобы дети их радовали, а родителям — чтобы они гордились своими детьми, в столь юном возрасте надевшим погоны», — сказал Андрей Гурулев.

«Низкий поклон вам, уважаемые педагоги, за ваш нелегкий труд. Огромное спасибо вам, родители, за воспитание ваших детей и поддержку школьного сообщества. А вам, уважаемые школьники, я желаю проявлять усердие в учебе и показывать высокие результаты. Мы на вас очень надеемся. С праздником!» — обратился к присутствующим Сергей Гордеев.

Татьяна Цымпилова обратила внимание на важность условий, в которых обучаются дети.

«Мы все хотим, чтобы наши дети учились в комфортных, безопасных и современных условиях. А педагоги и родители не занимались покраской стен и латанием труб. И сегодня у нас появился реальный шанс начать большой школьный ремонт во всех районах Забайкалья», — сказала Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года отправить мальчика в первый класс в Забайкальском крае было на четыре тысячи дешевле, чем девочку.

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