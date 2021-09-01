Сан-Диего, США, 1 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В США вблизи тихоокеанского побережья штата Калифорния 31 августа потерпел крушение американский военный вертолёт. Об этом сообщает пресс-служба 3-го флота ВМС США.

Robert Sullivan MH-60R

Отмечается, что вертолёт MH-60S взлетел с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, после чего упал в море на расстоянии примерно 110 километров от города Сан-Диего, являющегося основной базой ВМС США на Тихом океане.

По предварительной информации, вертолёт осуществлял штатный вылет. Причины случившегося не уточняются. В настоящее время силами ВМС и Береговой охраны США проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной крушения военно-медицинского вертолёта на военной базе в южнокорейском городе Почхон стала ошибка пилота.

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