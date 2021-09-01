Курган, 1 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Курганской области школы 1 сентября открыли двери перед 100 тысячами юных жителей региона, из которых 11 тысяч — первоклассники. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вадим Шумков.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

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"Каждый из нас когда-то с особым волнением ждал или ждёт первого школьного звонка. Шагая рядом с родителями, сжав в руках букет цветов, выращенных дома или купленных родителями, представлял встречу с учителем и одноклассниками. Дорогие первоклассники, уверен, что мудрые и чуткие педагоги не только передадут вам знания по предметам школьной программы, но и помогут вырасти сильными и смелыми. Научат не пасовать перед трудностями, добиваться своих целей, по-настоящему дружить и относиться с теплотой и заботой к людям, которые вас окружают, к родному городу, селу, нашей большой и великой стране», — напутствует губернатор Курганской области.

Отдельную благодарность за труд Вадим Шумков выразил учителям. И пожелал им продуктивного и щедрого на добрые события учебного года, благодарности от учеников и их родителей.

«Сейчас с вас особый спрос. Вы должны вместе с нами формировать новых граждан. Развитых. Любящих жизнь, страну. Уважающих прошлое и верящих в будущее своей страны. Почитающих родителей и старших. Готовых к труду на тех направлениях, где потребуются их знания и руки. И это наша задача, дорогие друзья. Нам некому её перепоручить или передоверить. Это наши дети. Будущее нашей страны. Каких граждан мы с вами из них сформируем, такое будущее нас и ждёт», — отметил в поздравлении учителям глава Зауралья.