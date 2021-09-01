Оренбург, 1 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Оренбурге завершился XIV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Торжественная церемония закрытия прошла вечером 31 августа в драмтеатре им.М. Горького. Ее ведущими стали актеры Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Призы кинофестиваля

В международном конкурсе победителем названа лента «Эдем» режиссера Агнеша Кочиша (Венгрия-Румыния). В российском конкурсе «Сплетенные параллели» лучшим фильмом признан «Красный призрак» режиссера Андрея Богатырева.

Специальный приз от генерального партнера кинофестиваля — клубного комплекса «Яр» получил фильм «Архипелаг», режиссера Алексея Тельнова, а приз президента фестиваля — фильм «История Акиты и Пальмы» режиссера Александра Домогарова младшего (Россия — Япония). Награду «За вклад в киноискусство» вручили актрисе театра и кино Вере Сотниковой.

Напомним, XIV Международный кинофестиваль проходил в Оренбурге с 26 по 31 августа. В рамках кинофестиваля на площадках двух кинотеатров — «Сокол» и «Космос» — показали 62 фильма. На церемонии открытия мероприятия статуэтку золотого сарматского льва за вклад в российский кинематограф получила народная артистка РФ Ирина Алферова.