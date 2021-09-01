Москва, 1 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Значения в 73,21 руб. достиг курс доллара к рублю на Московской бирже 1 сентября, снизившись на 0,005 копейки. Об этом свидетельствуют данные открывавшихся торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Вместе с тем курс евро к рублю вырос на 0,07 копейки и составил 86,52 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа финансовый аналитик Виталий Манжос предупредил, что в ближайшие месяцы курс доллара может подскочить до 76−80 руб.

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