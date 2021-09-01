Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. 31 августа армия Ирана успешно провела испытания отечественной ракетной системы Mersad 16. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель командующего войсками противовоздушной обороны армии Ирана бригадный генерал Амир Мохаммад Хошхалб заявил, что ракетная система была полностью разработана иранскими специалистами с использованием новейших технологий для борьбы с электронной войной и одновременного поражения ряда целей.

«Mersad 16 впервые присоединился к интегрированной зенитной системе», — заявил Хошхалб, отметив, что ракетная система используется Центром управления для обнаружения, идентификации, взаимодействия с целями и их уничтожения.

Он назвал высокую мобильность и маневренность основными характеристиками новой системы ПВО, отметив, что она может противостоять высокоскоростным целям, летящим на малой высоте, таким как крылатые ракеты.

По словам генерала, система может идентифицировать цель на любой высоте в режиме реального времени и передавать соответствующие данные в командный центр.

Он также сообщил, что оптимизированный вариант системы будет представлен в ближайшем будущем.