Горно-Алтайск, 1 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня, 1 сентября открылись 180 школ. По словам главы региона Олега Хорохордина, за парты сядут 39 тыс. учеников, в том числе 4 тыс. первоклассников и 1,6 тыс. выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Httpznamus.ru День знаний

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«День знаний — торжественный и волнительный праздник не только для первоклассников, впервые переступающих порог школы, но и для тех, кто в этом учебном году идет в 11 класс и готовится к поступлению в высшие учебные заведения», — отметил в связи с этим глава.

Он напомнил, что летом в 15 школах Майминского, Чойского, Кош-Агачского, Усть-Коксинского районов и Горно-Алтайска прошёл капитальный ремонт.

При этом новый учебный год вновь начинается в условиях угрозы распространения коронавируса. В школах, как отмечается, будут соблюдать все противоэпидемические меры.