Тегеран, 1 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Иранская спортсменка Саре Джаванмарди завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м и стала самой титулованной иранской спортсменкой всех времен. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 августа.

Джаванмарди выиграла золотую медаль, соревнуясь с семью другими стрелками на Параолимпийских играх 2020 года в Токио. Иранка набрала 239,2 балла, опередив стрелков из Турции и Венгрии, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

С таким результатом Джаванмарди побила параолимпийский и мировой рекорды в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, которые ранее были установлены ею самой в 238,1 балла.

Ранее иранка завоевала две золотые медали на Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Золото на текущих соревнованиях сделало ее трехкратной медалисткой и самой титулованной спортсменкой Ирана всех времен.