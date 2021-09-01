Кемерово, 1 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 175 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 34, Кемерово — 29, Белово — 15, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — 11, Таштагольский МР — девять, Мыски — шесть, Осинники — шесть, Калтан — четыре, Киселевск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Ижморский МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Тайга — три, Юрга — 3, Беловский МР — два, Гурьевский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 185 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 52 044 случая заражения коронавирусом, 49 249 человек выздоровели, 1143 пациента скончались.